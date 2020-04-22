Трамп собрался приостановить выдачу большинства грин-карт

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует объявить о приостановке выдачи большей части грин-карт, дающих вид на жительство в стране, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такое решение коснется десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что такие меры администрация США может ввести для дополнительной защиты жителей страны от коронавируса COVID-19.

В прошлом году Трамп объявил о планах заменить грин-карты - удостоверения личности подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающего возможность на трудоустройство - на новые визы Build America Visa. Президент подчеркнул, что иммигранты, желающие остаться в США, должны знать английский язык и сдавать экзамены.

В 2018 году по программе грин-карт Россию покинули 4,5 тыс. человек.