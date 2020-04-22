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В ВОЗ сказали, что своевременно объявили ЧС в связи со вспышкой COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) своевременно объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Оглядываясь назад, я думаю, что мы объявили чрезвычайную ситуацию в правильный момент, когда у мира было достаточно времени, чтобы ответить", - сказал он.

"Мы объявили самый высокий уровень чрезвычайной ситуации, когда в остальном мире (за исключением Китая - ИФ) было только 82 случая и ни одной смерти", - сказал он.

Глава ВОЗ пояснил, что решение об объявлении чрезвычайной ситуации принимает большое число экспертов, которые несколько дней не могли прийти к согласию.

"Самое важное заявление, которое ожидают от ВОЗ - это заявление о международной чрезвычайной ситуации, сделанное 30 января. И оно было сделано на основании мнений экспертов со всего мира", - подчеркнул Гебрейесус.

ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января. О том, что коронавирус можно охарактеризовать как пандемию, глава международной организации заявил 11 марта.

ВОЗ неоднократно критиковали власти США, в частности, обвиняя в несвоевременной реакции на ситуацию с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. Штаты ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.

ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус коронавирус

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