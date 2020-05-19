Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила резолюцию по коронавирусу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - во вторник единогласно одобрили резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19.

"Нет никаких возражений, резолюция по COVID-19 принята", - объявила президент 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения Кева Баин.

В резолюции, в частности, содержится призыв "в кратчайшие сроки, во взаимодействии со странами-участницами (ассамблеи - ИФ), начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки (реагирования на пандемию - ИФ)", а также "изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ".

Кроме того, документ указывает на необходимость "посредством организации исследовательских миссий на местах определить зоонозный (животный - ИФ) источник вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию, в том числе, возможную роль промежуточных носителей (вируса - ИФ)".

Накануне, 18 мая, сообщалось, что необходимую поддержку - две третьих из 194 членов ассамблеи - документ имел еще до начала сессии, а в течение понедельника страны-участницы завершили связанные с этим формальности. Отмечается, что разработкой резолюции занимались ЕС и Австралия.

73-я встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения

73-я встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения стартовала 18 мая и продлится два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,9 млн человек, причем свыше 320 тыс. инфицированных скончались.

На прошлой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

Ассамблея ВОЗ проходит на фоне критики со стороны США, считающих, что организация недостаточно сделала для того, чтобы остановить коронавирусную инфекцию. В ВОЗ неоднократно отвергали такие обвинения. Кроме того, Вашингтон в последние месяцы критикует Китай за недостаточно эффективные меры против COVID-19 и отсутствие транспарентности при изучении происхождения вируса. Пекин считает такие претензии лишенными оснований.