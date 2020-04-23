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В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к новому типу коронавируса, сообщаeт SwissInfo.

Исследование проводит Швейцарская школа общественного здравоохранения SSPH+, которая объединяет в себе 12 научных учреждений.

Специалисты намерены "собрать эпидемиологические данные об иммунитете" швейцарцев к коронавирусу, говорится в описании программы исследования.

Предполагается, что исследование продлится полгода. Исследователи планируют посредством своей работы определить, как коронавирус нового типа затронул отдельные регионы страны и определенные группы населения.

Кроме того, ученые намерены изучить, какова продолжительность действия иммунитета к этому вирусу.

В Германии и Италии ранее начали проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции нового типа.

По последним данным, с начала вспышки коронавируса в Швейцарии зарегистрировали более 28 тыс. случаев заболевания. Около 1,5 тыс. человек скончалось, почти 20 тыс. выздоровели.

Кроме того, по его словам, одна из пациенток имела синдром Дауна.

По данным на утро четверга, в Москве зафиксировано 33940 больных коронавирусом, 2448 из которых вылечились.

Швейцария коронавирус

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