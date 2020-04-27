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В Швейцарии с понедельника смягчили ограничения по коронавирусу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Швейцарии с понедельника начали действовать послабления ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщают франкоязычные СМИ.

В стране заработали некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, хозяйственных и садоводческих товаров. Свои двери для посетителей открыли салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, заработали в полном объеме ветклиники.

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При этом магазины, салоны и клиники обязали следить за повышенными санитарными мерами, в том числе за соблюдением социальной дистанции и оплатой услуг картами, а не наличными.

По сообщениям местных СМИ, спустя всего несколько минут после открытия хозмагазинов у их входов скопились длинные очереди. В частности, подобная картина наблюдалась в коммуне Нидервенинген утром в понедельник, где сотрудники одного из магазинов были вынуждены даже закрыть автомобильную парковку.

Правительство Швейцарии приняло решение снимать меры в три этапа. Следующий этап послабления ограничений намечен на 11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки. С 8 июня в Швейцарии планируется возобновление занятий в университетах, а также открытие развлекательных центров.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Швейцарии зарегистрировано 29 тыс. случаев заболевания, 1,6 тыс. человек скончалось.

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Швейцария коронавирус

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