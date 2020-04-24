Трамп усомнился в серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает неверными сообщения СМИ о том, что у лидера КНДР Ким Чены Ына очень серьёзные проблемы со здоровьем.

"Я думаю, что эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По мнению президента, журналисты, передавшие такую информацию о лидере КНДР, возможно, использовали "старые документы".

"Я думаю, что речь идёт о фейковом сообщении, распространённом CNN", - добавил он.

При этом Трамп заявил, что не контактировал с Пхеньяном по вопросу о самочувствии Ким Чен Ына.

Ранее в апреле некоторые СМИ, в том числе CNN, передали, что Ким Чен Ын, по их данным, перенес операцию на сердце и теперь остаётся в тяжёлом состоянии.