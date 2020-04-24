Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Трамп усомнился в серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает неверными сообщения СМИ о том, что у лидера КНДР Ким Чены Ына очень серьёзные проблемы со здоровьем.

"Я думаю, что эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По мнению президента, журналисты, передавшие такую информацию о лидере КНДР, возможно, использовали "старые документы".

"Я думаю, что речь идёт о фейковом сообщении, распространённом CNN", - добавил он.

В миреВ США начали проверку данных об ухудшении состояния здоровья Ким Чен ЫнаЧитать подробнее

При этом Трамп заявил, что не контактировал с Пхеньяном по вопросу о самочувствии Ким Чен Ына.

Ранее в апреле некоторые СМИ, в том числе CNN, передали, что Ким Чен Ын, по их данным, перенес операцию на сердце и теперь остаётся в тяжёлом состоянии.

США Северная Корея

Новости

Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу

Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу

Стратегические силы США переведены на режим ЧП в связи с коронавирусом

В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу

ЕС одобрил программы посткризисной поддержки экономики на 540 млрд евро

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

Ряд стран вскоре начнут тестирование вакцины от коронавируса

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить компьютер со своим процессором в 2021 году

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить компьютер со своим процессором в 2021 году
Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');