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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн

Число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн
Фото: Reuters

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний за минувшие сутки в мире достигло 190 490 человек, увеличившись на 7 154, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на конец четверга насчитывалось 2 708 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 960 случаев заражения.

Полностью излечились более 737 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 873 137 (49 759 скончавшихся), Испании - 213 024 (22 157), Италии - 189 973 (25 549), Франции - 159 460 (21 856), Германии - 151 784 (5 404), Великобритании - 139 246 (18 738), Турции - 101 790 (2 491).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 62 773 больных при 555 случаях летального исхода.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

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