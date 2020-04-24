Лукашенко объяснил, почему болота считаются здравницей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал белорусские леса главным богатством республики, а болота - здравницей.

Принимая с докладом вице-премьеров Владимира Дворника и Юрия Назарова и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, он напомнил, что лес - это богатство, к которому зачастую относятся безобразно.

По его словам, "это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории - это леса и болота".

"Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный источник кислорода", - добавил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что к природному богатству Белоруссии необходимо относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.

"Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли", - продолжил глава государства.