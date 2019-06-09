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Роспотребнадзор проверит средство для чистки труб, которым отравился Алибасов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проверит маркировку средства для очистки труб "Крот" на соответствие стандартам, сообщает пресс-служба ведомства. Будет проверяться соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа.

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В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде "потребителям, получившим некачественную услугу". Покупатель имеет право получить достоверную информацию о товарах, в том числе о потребительских свойствах, безопасности и эффективности - это закреплено в статье 10 закона "О защите прав потребителей".

4 июня продюсер и музыкант Бари Алибасов отравился жидкостью для очистки труб "Крот" - по предварительным данным, перепутав ее с водой.

СМИ сообщали, что Алибасов до сих пор остается в реанимации в тяжелом состоянии. У него был диагностирован ожог пищевода, ожог желудка и дыхательных путей. По данным СМИ, музыкант находится в институте им.Склифосовского.

Между тем, накануне, 8 июня, сын Алибасова сообщил "Интерфаксу", что опасности для жизни отца нет. Врачи ввели музыканта в состояние медикаментозного сна для восстановления организма.

Бари Алибасов Роспотребнадзор

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