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Гонконгские СМИ узнали об отмене видеоконференции G20 из-за спора Китая и США

Гонконгские СМИ узнали об отмене видеоконференции G20 из-за спора Китая и США
Фото: Reuters

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Запланированная на пятницу, 24 апреля, видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" была отменена в последнюю минуту из-за спора между США и Китаем, сообщает гонконгская South China Morning Post.

Предметом ссоры стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет издание со ссылкой на источник, который занимался подготовкой видеозвонка.

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По словам собеседника СМИ, Вашингтон настаивал на том, что ВОЗ должна понести ответственность за свои действия на старте пандемии коронавируса, который впервые официально был выявлен в Китае и уже унес жизни 190 тыс. человек по всему миру.

Пекин же категорически отказался даже обсуждать возможность расследовать деятельность ВОЗ.

"Поэтому конференцию отменили в последний момент", - констатировал источник, добавив, что переговоры могут состояться в ближайшем будущем, если США и Китай достигнут какого-то соглашения по этому вопросу или хотя бы придут к компромиссу по поводу характера упоминания ВОЗ в коммюнике G20.

Как напоминает SCMP, предполагаемая видеоконференция не отражена в официальном расписании, опубликованном Саудовской Аравией, которая является председателем "двадцатки".

Оргкомитет G20 не ответил на запрос издания относительно того, планировалась ли видеоконференция на пятницу.

Китай США G20 ВОЗ коронавирус

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