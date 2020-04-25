Гонконгские СМИ узнали об отмене видеоконференции G20 из-за спора Китая и США

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Запланированная на пятницу, 24 апреля, видеоконференция с участием лидеров стран "Большой двадцатки" была отменена в последнюю минуту из-за спора между США и Китаем, сообщает гонконгская South China Morning Post.

Предметом ссоры стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет издание со ссылкой на источник, который занимался подготовкой видеозвонка.

По словам собеседника СМИ, Вашингтон настаивал на том, что ВОЗ должна понести ответственность за свои действия на старте пандемии коронавируса, который впервые официально был выявлен в Китае и уже унес жизни 190 тыс. человек по всему миру.

Пекин же категорически отказался даже обсуждать возможность расследовать деятельность ВОЗ.

"Поэтому конференцию отменили в последний момент", - констатировал источник, добавив, что переговоры могут состояться в ближайшем будущем, если США и Китай достигнут какого-то соглашения по этому вопросу или хотя бы придут к компромиссу по поводу характера упоминания ВОЗ в коммюнике G20.

Как напоминает SCMP, предполагаемая видеоконференция не отражена в официальном расписании, опубликованном Саудовской Аравией, которая является председателем "двадцатки".

Оргкомитет G20 не ответил на запрос издания относительно того, планировалась ли видеоконференция на пятницу.