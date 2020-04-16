В чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновился пожар

Песчаная буря раздувает очаги тления

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился в четверг из-за сильного ветра. Об этом в фейсбуке сообщил директор агентства "Чернобыль тур", член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

По его словам, 16 апреля песчаная буря начала раздувать очаги тления до открытого огня во многих местах.

При этом он высказал надежду, что "на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки". "Тем более что бюджеты на тушение выделены", - добавил Емельяненко.

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступило сообщение, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, продолжалась их ликвидация. В то же время огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещался из-за ветра, и в результате добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

После 16:00 13 апреля ситуация ухудшилась из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара: в понедельник пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

По состоянию на 7:00 15 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Сообщалось, что открытого огня не наблюдается.