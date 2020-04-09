Украинец с судимостью признался в поджоге травы в чернобыльской зоне "ради забавы"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ранее судимый 27-летний мужчина признался, что "ради забавы" поджег траву у заброшенной фермы, что стало причиной уничтожения огнем 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

Жителю села Раговка, которого вычислили полицейские, вручили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, есть отдельные очаги тления травяного настила, сообщила в четверг утром пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиация ГСЧС осуществила 61 сброс воды (248 тонн).

Днем 4 апреля стало известно, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества начался верховой лесной пожар на площади 20 га.