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Украинец с судимостью признался в поджоге травы в чернобыльской зоне "ради забавы"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ранее судимый 27-летний мужчина признался, что "ради забавы" поджег траву у заброшенной фермы, что стало причиной уничтожения огнем 5 га лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

Жителю села Раговка, которого вычислили полицейские, вручили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, есть отдельные очаги тления травяного настила, сообщила в четверг утром пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 225 человек личного состава и 56 единиц техники. 8 апреля авиация ГСЧС осуществила 61 сброс воды (248 тонн).

Днем 4 апреля стало известно, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества начался верховой лесной пожар на площади 20 га.

Чернобыльская АЭС сегодня

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Склад твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭСЗавод по переработке твердых радиоактивных отходовНа территории Чернобыльской АЭСЦех утилизации радиоактивных отходовВид на строительную площадку нового саркофага для четвертого энергоблокаСтроительство завода по переработке твердых радиоактивных отходовВозведение нового безопасного конфаймента (НБК) над саркофагом четвертого реактораСтоловаяСотрудники Чернобыльской АЭС ждут служебного автобуса возле административного корпусаВид с воздуха на районы вблизи Чернобыльской АЭС
Склад твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС
Украина Чернобыль

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