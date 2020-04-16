В деле о поджоге травы в Чернобыльской зоне появился второй фигурант

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Киевской области сообщила о втором подозреваемом в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - 37-летнем жителе села Старые Соколы.

Речь идет о третьем очаге возгорания в зоне отчуждения, пожар в котором начался 13 апреля. "Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар", - указывается в сообщении, которое распространила пресс-служба полиции области.

Огнем была уничтожен лесной массив в Детяткивском лесничестве "Северная Пуща".

Злоумышленнику грозит штраф в размере от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимальных доходов, арест на срок до 6 месяцев или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что в причастности к пожару на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения заподозрили судимого 27-летнего жителя села Раговка. Он заявил полицейским, что поджег траву в нескольких местах ради забавы.

Как сообщалось, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения. Огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещался из-за ветра, и в результате добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

По состоянию на 15 апреля в зоне отчуждения оставались отдельные очаги тления на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается.