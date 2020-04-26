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Болгарские наркоторговцы задержаны в Грузии при участии специалистов из США

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Грузинское МВД сообщило о пресечении в Батуми деятельности членов международной организованной преступной группы, планировавшей перевезти через территорию Грузии крупную партию героина.

Операция проведена совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США. "В ходе совместно проведенных мероприятий задержаны два гражданина Болгарии и изъяты до 40 килограмм наркотического вещества - героина", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении МВД Грузии.

По информации ведомства, следствием установлено, что задержанные граждане Болгарии провезли наркотики в тайнике легкового автомобиля из Армении в Грузию для последующей его перевозки в Европу.

Наркотики были найдены в съемной квартире в Батуми, где остановились задержанные иностранные граждане. В МВД отмечают, что стоимость изъятых наркотиков, по оценке экспертов, составляет до $2 млн.

Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

Грузия США Болгария

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