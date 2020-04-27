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В Италии заявили, что гигиена и дистанция эффективнее масок в борьбе с COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ношение масок не столь эффективно против распространения коронавируса COVID-19, как личная гигиена и соблюдение дистанции по отношению к другим людям, сказал в понедельник журналистам директор Высшего института здоровья Италии Сильвио Брусаферро.

"(Маски - ИФ) это дополнительный элемент, но личная гигиена и дистанцирование важнее", - приводят его слова западные СМИ. Он отметил, что ношение масок не должно "давать ложного чувства безопасности".

В то же время директор пояснил, что носить маски на улицах следует в тех случаях, когда сложно соблюдать необходимую дистанцию по отношению к другим людям.

СМИ напоминают, что ранее власти Италии обязали население носить маски в транспорте и в магазинах.

В Италии за последние сутки было подтверждено 1739 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это самый низкий показатель за период с 10 марта. Общее число заразившихся COVID-19 в Италии приближается к 200 тыс.

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения COVID-19 в течение ближайшего месяца.

Италия является одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран как Европы, так и мира. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

Италия коронавирус

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