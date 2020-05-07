Трамп наложил вето на резолюцию с запретом применять силу против Ирана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала ему применение военной силы против Ирана, сообщила Белый дом.

"Это была очень оскорбительная резолюция. Ее создали демократы в рамках их стратегии, заключавшейся в том, чтобы посеять раздор среди республиканцев и попытаться благодаря этому выиграть выборы 3 ноября. Те немногие республиканцы, которые поддержали резолюцию, как раз подыграли демократам", – говорится в заявлении Трампа.

Он считает, что авторы резолюции не разобрались в ситуации. В частности, президент заверил, что США и так не применяют силу против Ирана, а ликвидация командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации несколько месяцев назад в Ираке была совершенно законной. В частности, она была разрешена резолюцией о применении военной силы в Ираке от 2002 года.

"Кроме того, данная резолюция (на которую Трамп наложил вето - ИФ) сильно отграничила бы возможности президента в том, что касается защиты США, их союзников и партнеров. Резолюция предусматривала, что президент имеет законное право применять военную силу только для защиты против неминуемой атаки. Это было бы совершенно недопустимо", – подчеркивает американский президент.

Он пояснил, что в мире немало угроз для США, причем со временем эти угрозы видоизменяются. "В конституции указано, что у президента должна быть возможность действовать на опережение и предпринимать быстрые и решительные ответные действия. Именно это я и сделал (в случае с Сулеймани - ИФ)", – подытожил Трамп.

Зимой 2020 года после устранения Сулеймани в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения Трамп может развязать войну.

В США президент не может вести войну без одобрения конгресса. Однако он имеет право без согласования с законодательной властью проводить ограниченные по масштабам и по времени операции за рубежом.