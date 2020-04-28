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Часть российских школьников вернется из США рейсом Нью-Йорк - Москва 28 апреля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва 28 апреля вернутся на родину часть российских школьников, проходивших учебу в разных штатах США, проблема возращения детей при этом не будет полностью решена, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ", - сказал он журналистам.

Антонов отметил, что российское посольство пытается собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США из 15 штатов. "Большинству школьников предстоит делать несколько пересадок", - сообщил посол.

При этом Антонов подчеркнул, что, "к сожалению, завтрашним рейсом не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США".

"Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", - заявил он.

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