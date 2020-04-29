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Первая группа российских школьников вернулась из США на родину спецрейсом "Аэрофлота"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 250 российских граждан вернулись в среду из США на родину рейсом авиакомпании "Аэрофлот".

Как следует из данных Flightradar24, самолет Boeing-777 выполняющий рейс SU103 совершил посадку в "Шереметьево" терминал F.

Среди пассажиров первая группа из 19 школьников, обучавшихся в США по программам обмена, а также около 70 больных и пожилых людей.

Как заявил ранее "Интерфаксу" президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, удалось также посадить на рейс всех нуждающихся в экстренной эвакуации - пожилых людей, больных, в том числе которым требуется срочная медицинская помощь.

Между тем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил накануне "Интерфаксу", что с рейсом не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США.

Это уже третий по счету вывозной рейс из США в Россию: 7 и 14 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В этот раз на борт смогли попасть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Аэрофлот

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