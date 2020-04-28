Президент Украины подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, открывающий рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения" позволит обеспечить "реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины".

Зеленский убежден, что это исторический момент для всех украинцев и для него лично. "Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - отметил он.

Законом, в частности, предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, принадлежащие гражданам Украины. Они смогут приобретать до 10 тысяч гектаров земли.

Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме.

"Помимо того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", - указали в пресс-службе президента.

Как сообщалось, принятие законов о рынке земель и о регулировании банковской деятельности (о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам - ИФ) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF от МВФ в объеме $5,5 млрд (по информации ряда депутатов из правящей партии "Слуга народа", размер программы EFF может быть увеличен до $8 млрд), а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до $1 млрд).