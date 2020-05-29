Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд по согласованной программе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Украина ожидает утверждения 5 июня Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев.

"Мы завершили переговоры с МВФ, президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма $5 млрд. И это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст возможность нам двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть", - сказал глава правительства в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Шмыгаль отметил, что первый транш от МВФ будет на $1,9 млрд, который Украина ожидает 5-6 июня, осенью будет $1,6 млрд, и в следующем году - $1,5 млрд.

"Программа не требует от нас, и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине, и будут происходить", - добавил он.