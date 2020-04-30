Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Почти 40 человек погибли во время пожара в Южной Корее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 38 рабочих погибли и еще 10 получили ранения в результате пожара на строительной площадке склада недалеко от Сеула, сообщили пожарные власти Южной Кореи.

По их данным, пожар произошел в четырехэтажном здании в Ичхоне днем в среду. Потушить его удалось только к вечеру.

Сообщается, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ.

Свидетели происшествия отмечают, что слышали многочисленные взрывы.

"Огонь, похоже, распространился чрезвычайно быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не смогли эвакуироваться во время пожара", - заявили пожарные.

В декабре 2017 года в результате пожара в спортивном центре в городе Чечхон погибли 29 человек и еще 40 получили ранения. Месяц спустя в городе Мирян произошел пожар в больнице, в результате которого погибли 45 человек и еще 147 получили ранения.

Южная Корея

Новости по теме

Новости

Трамп оценил число проведенных тестов на COVID-19 в стране в 6 млн

В Ионическом море пропал вертолет, участвовавший в учениях НАТО

Иностранные дипломаты призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию

Иностранные дипломаты призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию

Королевские ВВС сообщили о перехвате противолодочных самолетов РФ

Что произошло за день: среда, 29 апреля

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать в фамилиях русские окончания
Экономический кризис

Fitch понизило рейтинги Италии до "BBB-" из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');