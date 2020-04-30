Почти 40 человек погибли во время пожара в Южной Корее

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 38 рабочих погибли и еще 10 получили ранения в результате пожара на строительной площадке склада недалеко от Сеула, сообщили пожарные власти Южной Кореи.

По их данным, пожар произошел в четырехэтажном здании в Ичхоне днем в среду. Потушить его удалось только к вечеру.

Сообщается, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ.

Свидетели происшествия отмечают, что слышали многочисленные взрывы.

"Огонь, похоже, распространился чрезвычайно быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не смогли эвакуироваться во время пожара", - заявили пожарные.

В декабре 2017 года в результате пожара в спортивном центре в городе Чечхон погибли 29 человек и еще 40 получили ранения. Месяц спустя в городе Мирян произошел пожар в больнице, в результате которого погибли 45 человек и еще 147 получили ранения.