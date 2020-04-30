Южная Корея зарегистрировала за сутки четыре новых ввозных случая COVID-19

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Четыре новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее, все они завезены из-за рубежа, сообщил в четверг Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 10 тыс. 765 человек.

Еще один человек скончался. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 выросло до 247 человек.

При этом 137 выписаны из больниц за минувшие сутки. Всего за время пандемии в стране выздоровели 9 тыс.59 человек с новым типом коронавируса.