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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
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В Испании зафиксировали самое низкое с 20 марта количество смертей от коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Испании за сутки скончались 268 пациентов с коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Это самый низкий показатель с 20 марта.

Общее число умерших в Испании от последствий заражения коронавирусом выросло до 24 543.

Испания - один из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в западной Европе. В стране выявили свыше 213 тыс. случаев заражения.

Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей. Эти ограничения были призваны сдерживать распространение инфекции.

Испания коронавирус

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