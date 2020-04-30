В РПЦ предсказали крах глобализации после пандемии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В результате пандемии тенденция к глобализации может прекратиться и возникнет реально многополярный мир, считает первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, политический философ Александр Щипков. Он сказал это в эфире телеканала "Спас".

По его словам, существуют опасения, что пандемия приведет к тотальной глобализации.

"Однако современная геополитическая ситуация, которая складывается сегодня на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции, показывает, что этот страх напрасен. Я считаю, что, вопреки ожиданиям глобалистов, может произойти прямо противоположное. Возникнут разные центры силы и, как следствие, реальная многополярность", - сказал Щипков.

По его оценке США уже перестали быть безусловным мировым лидером и весьма сильно экономически ослабли: "Трамп пытается спасти свою страну и вернуть её к реальной экономике, но шансов всё меньше - Китай обгоняет".

Это дает основание говорить о растущей фрагментации мира, которая будет развиваться в сторону сотрудничества разных цивилизационных систем. "Либеральная тоталитарная модель рушится на наших глазах", - заключил представитель РПЦ.