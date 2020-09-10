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Deutsche Bank объявил о грядущей "Эре беспорядка"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мир оказался на пороге структурных изменений, которые приведут к началу нового глобального периода - "Эры беспорядка", считают аналитики Deutsche Bank. Об этом говорится в ежегодном обзоре, который подготовили эксперты во главе со стратегом Джимом Рейдом.

Пандемия коронавируса только ускорила приближение новой эпохи, считают они. Рубеж эпох пришелся на 2020 год. Тенденция к глобализации, которая характеризовала последние сорок лет и которая привела к быстрому росту экономик и активов, вероятно, ослабеет.

По мнению аналитиков, в новых условиях возникнут риски для текущих высоких оценок активов, увеличится задолженность правительств и корпораций, а в геополитическом аспекте обострятся межкультурные противоречия и, в частности, ухудшатся отношения между США и Китаем, который стремится к статусу экономической супердержавы, "но при этом держится за традиционные ценности в ущерб западному либерализму".

Ближайшие десять лет могут стать решающими для "постковидной" Европы, где есть риски усугубления противоречий между отдельными экономиками, даже несмотря на то, что объединение усилий по борьбе с кризисом укрепило интеграционные процессы, говорится в докладе.

В пресс-релизе Deutsche Bank названы восемь определяющих факторов "Эры беспорядка".

Это ухудшение китайско-американских отношений и процессы, обратные глобализации; "момент истины" для Европы; тенденция к увеличению госдолга и применению "вертолетного разбрасывания" денег; выбор между инфляцией или дефляцией; усугубление неравенства; обострение межпоколенческого разрыва; расширение дискуссии о проблемах климата; дальнейшее развитие технологий.

В завершении доклада его авторы предостерегают от экстраполяции трендов прошлого при попытке спрогнозировать будущее, такую тактику они называют худшей из возможных ошибок.

Deutsche Bank коронавирус США Китай Европа

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