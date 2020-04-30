Мэр Лос-Анджелеса пообещал бесплатно протестировать на коронавирус всех горожан

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Лос-Анджелес стал первым крупным городом США, который предложил всем желающим пройти бесплатный тест на коронавирус, объявил мэр города Эрик Гарсетти.

Он подчеркнул, что при этом приоритет все же будет отдан людям с симптомами COVID-19. Объявление он продублировал на испанском языке.

На сайте проекта уточняется, что тестирование предлагается всем жителям округа Лос-Анджелес, а не только города. Там тоже говорится о приоритетном тестировании людей с симптомами (кашель, высокая температура, ощущение нехватки воздуха), а также сотрудников городских служб, которым приходится много контактировать с людьми.

Пройти тестирование можно только по записи.

По данным на 2018 год, в округе Лос-Анджелес живут более 10 млн человек. Это самый населенный округ США. Его население превышает по численности население 41 отдельных штатов и совокупное население десяти самых малонаселенных штатов.

На 29 апреля, по данным Гарсетти, число случаев заражения коронавирусом в округе Лос-Анджелес составило 22 485, за сутки их было выявлено 1541. В городе за сутки прибавилось 683 случая, всего их стало 10 380.



Калифорная 5 марта ввела режим ЧС из-за коронавируса, когда в штате было только 54 выявленных зараженных и один умерший с коронавирусной инфекцией.