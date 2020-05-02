Пресс-секретарь Назарбаева назвал фейком видео о новых президентских выборах
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Распространяемое в мессенджерах видео о якобы новых президентских выборах и отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза является фейком, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
"Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках", - написал Укибай в твиттере в субботу.
Видео с анонсом предстоящих президентских выборов в Казахстане и отставки Назарбаева начало распространяться в субботу.
Ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената парламента, спикера палаты.