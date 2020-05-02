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Пресс-секретарь Назарбаева назвал фейком видео о новых президентских выборах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Распространяемое в мессенджерах видео о якобы новых президентских выборах и отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза является фейком, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках", - написал Укибай в твиттере в субботу.

Видео с анонсом предстоящих президентских выборов в Казахстане и отставки Назарбаева начало распространяться в субботу.

Ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената парламента, спикера палаты.

Казахстан Нурсултан Назарбаев

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