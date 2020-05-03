Казахстан и Узбекистан готовы создать ряд совместных производств

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре договорились создать ряд совместных производств, чтобы нарастить экспортный потенциал, сообщила в воскресенье пресс-служба президента Казахстана.

В ходе беседы собеседники "с удовлетворением отметили эффективные и слаженные действия сторон в борьбе с COVID-19, благодаря которым удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции", говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

"В этом ключе внимание было акцентировано на необходимости активизации двустороннего взаимодействия с целью недопущения негативного влияния пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана. В частности, достигнута договоренность о создании совместных производств в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и других сферах с целью наращивания экспортного потенциала", - отмечается в сообщении.