Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.

По сообщениям местных СМИ, в пятницу афганцы утонули в реке при попытке нелегально попасть в Иран. Якобы иранские пограничники избили их и вынудили прыгнуть в реку Теджен (другое название Герируд).

Власти Ирана отвергают обвинения, не отрицая факт смерти нелегалов. По их словам, люди погибли, находясь на территории Афганистана.

Река Теджен разделяет Иран и афганскую провинцию Герат, из которой нелегалы пытались пересечь границу.

В Иране живут около трех миллионов граждан Афганистана. Это беженцы и гастарбайтеры. Каждый день сотни афганцев проникают в Иран в поисках работы.

Многие мигранты возвращаются в Афганистан после крупной вспышки коронавируса в Иране.