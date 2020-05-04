Хакеры атаковали белорусские государственные структуры

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии (CERT.BY) сообщил в понедельник о хакерской атаке на госструктуры республики.

"Зловред нацелен в основном на государственные структуры, но встречается и на домашних компьютерах. Распространяется с зараженными документами, содержащими макросы, посредством фишинговых рассылок. Управляется ВПО с командного центра. На данный момент более 400 машин в национальном сегменте проявляют признаки заражения", - рассказали в центре.

Вредоносное ПО относится к бэкдор-троян семейства Pteranodon. Распространение фишинговых писем продолжается. Вирус позволяет злоумышленникам получать доступ к конфиденциальной информации, а также устанавливать дополнительные вредоносные модули.

В конце апреля CERT.BY сообщал об увеличение в национальном сегменте интернета фишинговых писем, которые эксплуатируют тему коронавирусной пандемии COVID-19.