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Пожилым норвежцам и датчанам разрешили видеться с внуками

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Медицинские власти Норвегии и Дании смягчили введенные из-за коронавируса ограничения для пожилых граждан, в том числе разрешили им видеться с детьми и внуками на фоне снижения числа случаев COVID-19 в странах.

Так, глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд в ходе пресс-конференции сообщила, что ее институт более не считает детей слишком заразными, передает NRK.

"Нам известно, что дети реже заражаются и обычно испытывают умеренные симптомы. Заражают других в первую очередь люди с симптомами. На этом фоне мы считаем уместным объявить, что дети могут увидеться с бабушками и дедушками, если будут следовать советам по профилактике инфекции", - заявил Форланд.

По его мнению, здоровым пожилым людям, находящимся в хорошей форме, можно осмелиться повидать детей в помещении, но тем, кто испытывает проблемы со здоровьем, лучше устраивать встречи на открытом воздухе.

Обновленные инструкции для лиц из группы риска от управления здравоохранения Дании разрешают пожилым людям не только увидеться с детьми и внуками, на даже обнять их и поцеловать в щеку, сообщает The Local.

"Однако избегайте рукопожатий, поцелуев в щеку с кем-либо, кроме самых близких вам людей", - рекомендуют в ведомстве, призывая по-прежнему заботиться о своем здоровье и искать баланс между рисками для физического и психического здоровья.

Кроме того, в инструкциях датского управления здравоохранения повысили возраст людей, которые автоматически попадают в группу риска, с 65 до 70 лет.

По данным сайта Worldometer, в Норвегии 3 мая было подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии были инфицированы 7 884 человека, 214 скончались. В Дании за сутки было выявлено 147 вновь заболевших, всего инфицированных - 9 670 человек, умерших - 493.

Норвегия Дания Коронавирус

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