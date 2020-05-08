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Дания в течение мая откроет торговые центры, рестораны и церкви

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Дании с 11 мая откроются все магазины и торговые центры, которые будут работать с обязательным соблюдением социальной дистанции. Об этом объявила премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает Copenhagen Post.

Пандемия коронавируса

С этого же дня в стране возобновятся профессиональные спортивные мероприятия, но туда не будут пускать зрителей. Любителям разрешат заниматься спортом поодиночке и с соблюдением дистанции, контактные виды спорта пока будут запрещены.

Компаниям разрешат переводить сотрудников с дистанционной работы в офис с условием соблюдения дистанции.

По-прежнему будет нельзя собираться больше чем вдесятером.

По словам премьера, с 18 мая в стране смогут открыться кафе и рестораны и, возможно, пабы и бары, однако их ограничат в рабочих часах и по количеству обслуживаемых посетителей.

Подросткам разрешат вернуться в школу, если муниципалитеты определят даты возобновления занятий.

Также с 18 мая откроются библиотеки, церкви и парки сафари.

Граница Дании останется закрытой по меньшей мере до 1 июня. Сейчас правительство ведет об этом переговоры с соседними странами.

С 8 июня в стране возобновят работу музеи, театры, кинотеатры и зоопарки.

Начальные классы и детские садики открылись в середине апреля, а с 20 апреля в стране возобновили работу парикмахерские и другие мелкие сервисы.

В Дании подтверждено 10 083 случая заражения коронавирусом, 514 заболевших умерли.

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Дания Метте Фредериксен коронавирус

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