Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

В Армении запретили участие в праздничных мероприятиях 9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Армении запретили участие граждан в праздничных мероприятиях 9 мая. Как сообщает пресс-служба полиции, все дороги к Парку Победу и военному пантеону "Ераблур" 9 мая будут закрыты.

В рамках праздников состоятся лишь официальные протокольные мероприятии, массовые мероприятия запрещены в связи с коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе. Нарушители будут привлечены к ответственности.

9 мая в Армении отмечается тройной праздник - Победа в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День Армии обороны Нагорного Карабаха.

В Армении число подтвержденных случаев заражения COVID-19 6 мая достигло 2782, скончались 47 человек. Также в среду стало известно, что в парламенте Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Армения

Новости

Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Германия передаст РФ данные о тысячах пленных времен ВОВ

Трамп поделился причиной бессонницы

Число зараженных COVID-19 в США превысило 1,2 млн

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19

Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');