В Армении запретили участие в праздничных мероприятиях 9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Армении запретили участие граждан в праздничных мероприятиях 9 мая. Как сообщает пресс-служба полиции, все дороги к Парку Победу и военному пантеону "Ераблур" 9 мая будут закрыты.

В рамках праздников состоятся лишь официальные протокольные мероприятии, массовые мероприятия запрещены в связи с коронавирусом, подчеркнули в пресс-службе. Нарушители будут привлечены к ответственности.

9 мая в Армении отмечается тройной праздник - Победа в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и День Армии обороны Нагорного Карабаха.

В Армении число подтвержденных случаев заражения COVID-19 6 мая достигло 2782, скончались 47 человек. Также в среду стало известно, что в парламенте Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом.

