Тысячи людей пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии

По меньшей мере 10 человек погибли из-за инцидента в штате Андхра-Прадеш

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек погибли, более пяти тысяч пострадали в четверг в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India.

Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area #VizagGasLeak #GasLeak pic.twitter.com/nD0sNeeCmM — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

По ее данным, утечка произошла на заводе LG Polymers в 03:00 местного времени (00:30 по Москве). Издание отмечает, что многие жители упали без сознания прямо на улицах города, у некоторых начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже и воспалились глаза.

Среди погибших - двое пожилых людей и один восьмилетний ребенок. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень. Сотни людей доставлены в больницы.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди заявил, что "после поступления сообщения об утечке (газа - ИФ) на заводе была немедленно начата процедура по ее устранению".

Редди подчеркнул, что компания понесет ответственность за происшествие. "Они должны будут объяснить, какие протоколы соблюдались, а какие - нет. Против них будет возбуждено уголовное дело", - добавил министр.

В 1984 году в Индии произошла одна из крупнейших в истории техногенных катастроф - на предприятии Union Carbide в городе Бхопал произошла утечка хлора и соединений азота, что привело к гибели 15 тыс. и отравлению 500 тыс. жителей.