Власти Грузии пообещали начать принимать иностранных туристов с 1 июля

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Грузия откроет внутренний туризм с 15 июня, а иностранных туристов страна будет готова принимать уже с 1 июля. Об этом заявил глава грузинского правительства Георгий Гахария в ходе представления в правительстве антикризисного плана по открытию закрытой ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 сферы туризма.

Он пояснил, что это будет сделано путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах, а также будет проработан вариант создания таких коридоров из стран, интересных для Тбилиси с туристической точки зрения.

"Эти переговоры уже начаты", - сказал премьер Грузии.

Он отметил, что Грузия должна стать одной из первых в регионе, кто возобновит туризм в ближайший период. По его словам, в ближайшее время Грузия получит от Всемирной туристской организации соответствующие рекомендации.