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Комитет по разведке опубликовал десятки стенограмм допросов по "российскому делу"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Палаты представителей в четверг опубликовал стенограммы, связанные с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, сообщает The Hill.

Всего опубликовано 57 стенограмм интервью, проведенных законодателями в 2017-2018 гг за закрытыми дверями. В числе опрошенных - экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, менеджер предвыборной кампании Кори Левандовски, экс-глава Нацразведки США Дэн Коутс и другие.

"Несмотря на многочисленные барьеры, поставленные на нашем пути тогдашним республиканским большинством, и попытки некоторых ключевых свидетелей лгать нам и препятствовать нашему расследованию, стенограммы, которые мы публикуем сегодня, показывают именно то, что специальный прокурор Роберт Мюллер также показал: что кампания Трампа и сам Дональд Трамп привлекли незаконную российскую помощь, в полной мере воспользовались этой помощью, а затем лгали и препятствовали расследованию, чтобы скрыть эти неправомерные деяния", - цитирует издание заявление председателя комитета по разведке Адама Шиффа.

The Hill напоминает, что в 2018 году и демократы, и республиканцы в комитете по разведке единогласно высказались за то, чтобы стенограммы допросов были обнародованы, но официально это было сделано только что. Впрочем, главное из допросов уже было известно благодаря утечкам в СМИ, интервью и судебным слушаниям, отмечает издание.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но посчитали доказанной попытку России повлиять на президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

США Дональд Трамп Палата представителей Адам Шифф Роберт Мюллер

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