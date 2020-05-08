Трамп рассказал о "серьезных" переговорах с РФ по контролю над вооружениями

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - США готовы к продолжению переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что и Россия, и США заинтересованы в результатах переговоров. "У них много ядерного оружия и у нас - тоже... Они хотят этого (достижения договоренности - ИФ), и мы тоже этого хотим", - отметил он.

Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что сейчас "очень подходящее время" для развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.

"Мы - самая могущественная держава в мире, а они - важная и могущественная держава. И почему это мы не можем сотрудничать?" - спросил Трамп.

Он пояснил, что долгое время расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году мешало странам налаживать отношения. В рамках расследования предвыборный штаб Трампа подозревали в координации действий с РФ, однако в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер счел недоказанным факт сговора между РФ и штабом Трампа.

"Все эти мистификации мешали нам заключать сделки", - сказал Трамп. По его словам, теперь постепенно все элементы этой "мистификации" становятся известны. Он предсказал, что в ближайшие недели по этому поводу могут появиться интересные новости.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но посчитали доказанной попытку России повлиять на президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Трамп с самого начала утверждал, что "российское расследование" было инициировано его политическими противниками, пытавшимися отстранить его от власти.