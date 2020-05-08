Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Трамп рассказал о "серьезных" переговорах с РФ по контролю над вооружениями

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - США готовы к продолжению переговоров с Россией по теме контроля над вооружениями, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы обсуждаем с Россией тему контроля над вооружениями, причем обсуждения - серьезные. И мы продолжим делать это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что и Россия, и США заинтересованы в результатах переговоров. "У них много ядерного оружия и у нас - тоже... Они хотят этого (достижения договоренности - ИФ), и мы тоже этого хотим", - отметил он.

Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что сейчас "очень подходящее время" для развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.

"Мы - самая могущественная держава в мире, а они - важная и могущественная держава. И почему это мы не можем сотрудничать?" - спросил Трамп.

Он пояснил, что долгое время расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году мешало странам налаживать отношения. В рамках расследования предвыборный штаб Трампа подозревали в координации действий с РФ, однако в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер счел недоказанным факт сговора между РФ и штабом Трампа.

"Все эти мистификации мешали нам заключать сделки", - сказал Трамп. По его словам, теперь постепенно все элементы этой "мистификации" становятся известны. Он предсказал, что в ближайшие недели по этому поводу могут появиться интересные новости.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа, но посчитали доказанной попытку России повлиять на президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Трамп с самого начала утверждал, что "российское расследование" было инициировано его политическими противниками, пытавшимися отстранить его от власти.

США Россия Дональд Трамп Владимир Путин

Новости по теме

Новости

WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA

WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA

Комитет по разведке опубликовал десятки стенограмм допросов по "российскому делу"

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

"Би-би-си" сообщила о докладе ООН про интернациональный состав ЧВК "Вагнер" в Ливии

Что произошло за день: четверг, 7 мая

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины

Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Трамп обсудил с Путиным борьбу с COVID-19 и выразил готовность помочь России

Китай отреагировал на сравнение коронавируса с Перл-Харбором и терактами 9/11

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');