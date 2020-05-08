На высотке российского постпредства ООН в Нью-Йорке ко Дню Победы появилось число 75

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские дипломаты в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы зажгли окна жилого комплекса Постпредства России при ООН, сформировав на фасадах здания большие цифры 75, передает корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня (в четверг -ИФ) вечером на жилом высотном здании Постпредства России при ООН загорелось число 75 в ознаменование годовщины Победы. Таким образом сотрудники миссии воздают дань уважения героям Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм", - рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

19-этажный жилой комплекс постпредства находится в Бронксе среди невысоких домов, поэтому памятная дата видна жителям не только соседних домов, но и других районов Нью-Йорка.

"Эта акция продлится несколько праздничных дней, напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира", - отметил Стржижовский.