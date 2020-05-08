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Российские военные специалисты в пятницу начнут покидать Италию

Российские военные специалисты в пятницу начнут покидать Италию
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие, помогавшие Италии бороться с распространением коронавируса, в пятницу начнут покидать эту страну, сообщает Минобороны РФ.

"8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники", - сообщили в министерстве.

Первая колонна с российскими военнослужащими и спецтехникой, в пятницу утром перемещается из пункта временной дислокации на аэродроме "Орио-аль-Серио" города Бергамо на аэродром "Виллафранка" Вероны, сказали в Минобороны. После прибытия на аэродром военных и технику погрузят на самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для возвращения в Россию.

Пандемия коронавируса

Накануне министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и заявил о готовности к ответным шагам.

Официально сообщалось, что вывод российских военных специалистов из Италии должен был начаться 7 мая.

В чем заключалась помощь Италии

Как сообщал "Интерфакс", в марте самолеты Минобороны России перебросили в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, а также одну из 15 лабораторий войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ).

Российские военные в Италии провели дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 100 зданий, более 1 млн кв.м. внутренних помещений и более 400 тыс. кв.м. дорог с твердым покрытием.

По данным Минобороны РФ, российские военные медики помогали лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо.

Как подчеркнул в субботу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, Россия не стремилась внести раскол в НАТО и Евросоюз, отправив военных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.

Италия Россия коронавирус

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