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В Белоруссии за сутки выявили 921 новый случай заражения коронавирусом

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 921 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 22 973, сообщили в воскресенье в Минздраве республики.

Пандемия коронавируса

По данным ведомства, по состоянию на 10 мая в Белоруссии умерли 131 человек с COVID-19, накануне сообщалось о 126 летальных исходах, за истекшие сутки скончались пять человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ведомстве также сообщили, что на 10 мая выздоровели и выписаны 6 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19 (+356 человек за сутки).

По данным Минздрава Белоруссии, в стране открыты 38 лабораторий для выявления заражений коронавирусом, проведено 263 543 теста.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Белоруссия Коронавирус

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