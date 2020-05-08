Пентагон запретил продавать сигареты военнослужащим моложе 21 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американским военнослужащим до 21 года, находящимся на действительной военной службе, будет запрещено покупать табачные изделия с 1 августа нынешнего года, следует из новых правил Пентагона.

Под запрет подпадают продажи сигарет, сигар, табака и электронных сигарет, говорится в сообщении вооруженных сил США.

Запрет на продажи касается всех частей и объектов на территории США, заморских баз и военных кораблей. Розничные продавцы должны будут размещать соответствующие объявления для военнослужащих уже с 1 июля.

Таким образом, Пентагон поднимает возрастную планку продаж табачных изделий для военнослужащих с нынешних 18 до 21 года.

"Исследователи утверждают, что разрешение покупать табачные изделия с 21 года, скорее всего, позволит снизить среди молодежи количество начинающих и курящих, - заявила представитель Армейского центра здравоохранения Кори Фицджеральд, - Почти все курильщики начинают в подростковом или молодом возрасте".

Те военнослужащие, кому сейчас до 25 лет, составляют около 23% от всех курящих в американских войсках, отмечалось в докладе Центра в 2018 году.

Задача нынешних мер состоит в том, чтобы к 2025 году в вооруженных силах США не осталось ни одного курящего, говорилось в заявлении Фицджеральд.