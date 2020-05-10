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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 4 024 009+85 945

Число жертв коронавируса в мире превысило 279 тыс. человек

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 279 тыс. 321 человека, увеличившись за сутки на 4 404, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

За предыдущие стуки рост числа жертв инфекции составлял 5 333.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 4 024 321 инфицированный COVID-19, рост за стуки составил 85 202 случая заражения.

В 08:00 субботы сообщалось об увеличении числа зараженных за предыдущие сутки на 92 170.

Полностью излечились более 1 375 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США – 1 309 541 (78 794 скончавшихся), Испании – 223 578 (26 478), Италии – 218 268 (30 395), Великобритании – 216 525 (31 662), Франции – 176 782 (26 313), Германии – 171 324 (7 549), Бразилии – 156 061 (10 656), Турции – 137 115 (3 739), Иране – 106 220 (6 589).

Между тем сайт Worldometer насчитал уже 280 201 умершего от коронавируса.

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:45 субботы выявлено 198 676 больных и 1 827 случаев летального исхода, выздоровели 31 916 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на пятом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

коронавирус COVID-19

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