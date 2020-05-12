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Ежегодный еврейский парад в память о прекращении эпидемии состоится онлайн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Традиционный парад на еврейский праздник Лаг ба-Омер, установленный в честь избавления от эпидемии, которая унесла жизни нескольких тысяч евреев на рубеже I-II веков нашей эры, в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Обычно в ходе парада проходит шествие барабанщиков, в этом году оно также пройдет, но в удаленном режиме, сообщили организаторы. Для этого учеников еврейских школ попросили записать ролики, на которых они отбивают определенный ритм подручными средствами - ложками, палочками, руками, карандашами, а к началу праздника, который в этом году приходится на 12 мая, общее видео с барабанящими учениками будет показано в ходе онлайн-парада.

Откроет парад главный раввин России Берл Лазар. В программе песни и танцы, прямое включение из Израиля, где пройдет торжественное зажжение огня на горе Мирон и другие развлечения.

Парад в честь Лаг ба-Омера впервые был проведен в Нью-Йорке в 1981 году по инициативе седьмого Любавичского ребе Менахем-Мендла Шнеерсона. Тогда он прошел в знак солидарности с евреями в СССР, которым отказывали в праве на выезд из страны и ущемляли их религиозные права. С тех пор парады проводят ежегодно по всему миру в знак единства всех евреев.

Израиль

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