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Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии

Ученый из КНР исключил утечку коронавируса из Уханьского института вирусологии
Фото: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 не мог просочиться из лаборатории Уханьского института вирусологии, заявил заведующий лабораторией Юань Чжимин в интервью газете Science and Technology Daily.

"Наша лаборатория не только имеет высокий инфраструктурный уровень биологической безопасности, мы также создали набор строгих протоколов биозащиты, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу лаборатории", - сказал он.

Как пишет во вторник англоязычная китайский газета China Daily, Юань Чжимин таким образом прокомментировал "теорию заговора, раскрученную некоторыми американскими СМИ и политиками", которые продолжают высказывать предположения, что источником коронавируса является Уханьский институт.

Некоторые политики в США, в частности, госсекретарь Майк Помпео, недавно заявили, что у них "есть доказательства, свидетельствующие о плохом управлении объектами, что привело к случайной утечке вируса", однако пока ни одно из них не было обнародовано, отмечает China Daily.

Она отмечает, что ученые всего мира неоднократно заявляли, что современная человеческая технология не может искусственно создать нечто столь сложное, как новый коронавирус, не оставив никаких следов вмешательства в его геном или не зная заранее его полного генетического состава.

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