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США ввели санкции против главы МВД Ирана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - США в среду внесли в санкционные списки 12 иранских физических и юридических лиц за нарушения, связанные с правами человека, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"США сегодня вводят финансовые санкции и визовые ограничения в отношении иранских физических и юридических лиц в соответствии с нашими полномочиями, касающимися борьбы против нарушения прав человека", - говорится в заявлении Помпео.

В нем отмечается, что со стороны США "давление на Иран с тем, чтобы (руководство страны - ИФ) относилось к своему собственному народу с уважением и достоинством, не прекратится".

Под санкции, в частности, попал нынешний министр внутренних дел страны Абдолреза Рахмани Фазли.

"У нас есть основания полагать, что министр Рахмани Фазли предоставил неограниченные полномочия иранской полиции применять силу, которая может привести к летальным исходами, в отношении мирных протестующих и прохожих", - указывается в заявлении госсекретаря США.

США Иран

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