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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
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Словения объявила о конце эпидемии коронавируса

Словения объявила о конце эпидемии коронавируса
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Словении объявили о завершении на своей территории эпидемии коронавируса в стране спустя два месяца, сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии", - заявил премьер-министр Янез Янша.

С начала пандемии коронавируса в Словении, граничащей с Италией, выявили только 1,5 тыс. заражений, скончались 103 пациента.

Тем не менее, власти оставили в силе масочный режим в общественных местах, в стране также продолжат действовать правила социального дистанцирования, запрещены общественные собрания.

"Некоторые общие и специальные меры останутся в силе, пока сохраняется угроза распространения коронавируса", - говорится в заявлении правительства Словении. Они будут действовать как минимум до конца месяца.

На следующей неделе в Словении откроются некоторые торговые центры и отели. Спортивные турниры могут возобновиться в стране с 23 мая.

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Хроника 09 января – 15 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Словения Янез Янша Коронавирус

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