Академик РАН спрогнозировал окончание мировой пандемии COVID-19 к началу 2021 года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пандемия новой коронавирусной инфекции в мире может закончиться к январю 2021 года, заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.

"Сейчас уже 4,5 млн инфицированных в мире, более 350 тыс. умерли, но смертность все уменьшается. Поэтому 50-60% - это хорошая (иммунная - ИФ) прослойка. (...) Он (коронавирус - ИФ), скорее всего, поскольку он и респираторный тоже, уйдет, как и грипп, в период декабрь-январь-февраль", - сказал Черешнев на пресс-конференции в пятницу.

По словам эксперта, вирус становится более слабым по мере контакта с людьми. Иммунная прослойка же формируется только в том случае, если заболели не менее 50% населения.

При этом на настоящий момент неизвестно об эффективных препаратах против коронавируса, в том числе не доказана эффективность триазавирина (противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов, был разработан группой российских специалистов, выпускается на Урале).

"На сегодняшний день нет ни одного противовирусного препарата в мире (...), то есть уничтожающего вирус полностью", - подчеркнул Черешнев.

Как сообщалось, на 15 мая в России зарегистрировано 262 843 случая коронавируса. Страна находится на втором месте в мире по количеству заболевших. В мире число зараженных достигло 4 521 486 человек, следует из данных оперштаба РФ.

Между тем некоторые страны начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, Словения первой из европейских стран объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране.