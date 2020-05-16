Число жертв коронавируса в мире превысило 307 тысяч человек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени субботы достигло 307 696 человек, увеличившись за сутки на 5 234, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 субботы насчитывалось 4 542 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 117 случаев заражения.

Излечились более 1,637 миллиона человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 628 356 человек, смертность достигла 308 645, излечились более 1, 758 миллиона.

Более 100 тысяч инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США – 1 443 188 (87 559 скончавшихся), Великобритании – 238 004 (34 078), Испании – 230 183 (27 459), Италии – 223 885 (31 610), Бразилии – 220 291 (14 962), Франции – 179 630 (27 532), Германии – 175 233 (7 897), Турции – 146 457 (4 055), Иране – 116 635 (6 902).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на один миллион населения планеты составляет 39,6. В США он достиг 268 человек, Испании – 587, Великобритании – 501, Италии – 523, Бразилии – 70, Франции – 422, Германии – 96, Турции – 48, Иране – 82.

В России, сообщает портал, на 8:00 по московскому времени пятницы скончались 17 человек на один миллион жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 пятницы в стране с начала распространения инфекции выявлено 262 843 больных, зафиксировано 2 418 случаев летального исхода, выздоровели 58 226 человека.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.