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Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Самолет пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс (Британская Колумбия), один человек погиб, сообщает Global News.

По данным телеканала, на борту самолета находились два члена экипажа, один из которых погиб, а другой выжил, но получил многочисленные травмы.

"Один человек был доставлен в больницу", - сообщил у себя в твиттере министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс.

На видео, снятом очевидцем, видно, как взлетают два одномоторных реактивных самолета Canadair Tutor. Один из них практически сразу падает на землю, после чего взрывается.

Канада

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