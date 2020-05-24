В Киеве устроили акцию по случаю первой годовщины президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины его инаугурации Фото: Reuters

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акция "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" проходит на майдане Независимости в центре Киева в воскресенье.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", на площади собралось около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад", которые и выступили организаторами акции.

Поводом стала первая годовщина президентских полномочий Владимира Зеленского.

"Мы должны объединиться в единый кулак. Если у нас не будет страны, то не важно, какая партия и с какими идеями придет к власти, а вызовы перед нами стоят очень серьезные (…) Мы свободные, мы сильные и мы не допустим реванша", - заявил со сцены координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.

Участники акции требуют прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

В анонсе мероприятия говорится, что "Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России, а значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще граждане".